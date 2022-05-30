نداء الوطن: "القوات": عدم ترشيح حاصباني لنيابة الرئاسة الثانية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

لا تزال الصورة متأرجحة على حبل خيارات "النواب التغييريين" بانتظار أن يخرجوا بقرار موحّد يتيح تظهير خارطة الأكثرية الجديدة في المجلس الجديد، لا سيما وأنّ كتلة "القوات اللبنانية" واضحة "وحاسمة في خياراتها" إزاء جلسة الغد، وفق ما نقلت مصادر قواتية، مؤكدةً عدم ترشيح النائب غسان حاصباني لموقع نيابة الرئاسة الثانية والاستعداد لدعم أي نائب يتبنى تكتل "التغييريين" ترشيحه لهذا الموقع إذا كان يتمتع بالمواصفات السيادية والتغييرية المطلوبة، بما يشمل "تعهده بتغيير النهج الذي كان سائداً في إدارة المجلس النيابي وأن يكون موقفه واضحاً حيال ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".