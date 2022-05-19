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الأمن العام: بدء تسوية اوضاع الرعايا العرب والاجانب المخالفين الراغبين في المغادرة من اليوم ولغاية...

19
MAY
2022
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“إلحاقا ببياناتها السابقة المتعلقة بأوضاع الرعايا العرب والأجانب المقيمين في لبنان وبنظام الكفالة، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن البدء بتسوية أوضاع المخالفين منهم لنظام الإقامة الراغبين بالمغادرة إعتبارا من تاريخه ولغاية 31/12/2022، وفقا لما يلي:

1- إلى جانب إمكان التقدم بمهلة للسفر لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية، يسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة مهما بلغت مدة مخالفتهم عبر الدوائر والمراكز الحدودية، بعد تسوية وضعهم لدى هذه الدوائر والمراكز واستيفاء الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم، شرط حيازتهم الإقامة الأصلية، تضاف إليها إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، في ما خص حاملي اقامات العمل، باستثناء الرعايا المصريين المعفيين من موجب تقديم هذا المستند.

أما بالنسبة إلى حاملي الإقامات المجانية (مجاملة سنوية من دون رسوم مهما كان نوعها) فيسمح لهم بالمغادرة مجانا عبر الدوائر والمراكز الحدودية مهما كانت مدة المخالفة شرط حيازة الإقامة الأصلية.

2 – يستمر العمل في التعليمات المعمول بها مسبقا في ما خص تسوية أوضاع الرعايا السوريين، والفلسطينيين اللاجئين في سوريا.

3 – تقبل طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب والأجانب مهما بلغ عدد التنازلات السابقة، حتى ولو انتهت مهلة الـ15 يوما على تنظيم التنازل والتعهد”.

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