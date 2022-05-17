تعليق من الأمين العام للأمم المتّحدة على الانتخابات النيابية!

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هنّأ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد، وأشار إلى أنّه, "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعاً حكومة جامعة".

وقال غوتيريش في بيان إنّه, "ينتظر بفارغ الصير أن تُشكّل سريعاً حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض" الاقتصادي".

وأضاف البيان أنّ, "الأمين العام يعوّل بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقرّ على وجه السرعة كلّ التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة".

وناشد غوتيريش القادة السياسيين اللبنانيين, "العمل سويًا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني".