إنتخابات ٢٠٢٢ - انطلاق العملية الانتخابية في لبنان

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انطلقت عند السابعة صباحاً الانتخابات النيابية في المحافظات، في جوّ من الهدوء، وسط اجراءات أمنية مشدّدة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي.

وتوزعت اللوائح كالآتي:

بيروت(دائرتان)

بيروت الأولى - 6 لوائح

بيروت الثانية - 9 لوائح



جبل لبنان(4 دوائر)

قضاءا جبيل وكسروان - 7 لوائح

قضاء المتن - 6 لوائح

قضاء بعبدا - 7لوائح

قضاءا الشوف وعاليه - 7 لوائح

الشمال (3 دوائر)

عكار - 8 لوائح

الضنية المنية وطرابلس - 11 لائحة

البترون الكورة بشري وزغرتا - 7 لوائح



البقاع (3 دوائر)

زحلة - 8 لوائح

البقاع الغربي وراشيا - 6 لوائح

بعلبك الهرمل - 6 لوائح



الجنوب(3 دوائر)

صيدا وجزين - 7لوائح

صور وقرى صيدا الزهراني - 4 لوائح

النبطية وبنت جبيل وحاصبيا - مرجعيون - 3 لوائح