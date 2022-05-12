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أسرار الصحف ليوم الخميس 12 أيار 2022

12
MAY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر في ثنائي حزب الله وحركة أمل أن معادلة النفط والغاز ضمانة الودائع وسلاح المقاومة ضمانة النفط والغاز أضيفت الى معادلات الثنائي باعتبار الانتخابات استفتاء بين السلم الأهلي والحرب الأهلية وبين حماية لبنان من العدوان وتركه مكشوفاً بلا قوة ردع.

 


خفايا

لم تستبعد مصادر انتخابية أن يذهب جزء من ناخبي تيار المستقبل نحو ممارسة التصويت السلبي أي منح أصواتهم للوائح المناوئة للوائح القوات اللبنانيّة والرئيس فؤاد السنيورة، مرجّحة أن تستفيد لوائح جمعيّة المشاريع في بيروت وطرابلس والشوف من هذا التصويت.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
وردت تقارير تقلِّل من الحماس الانتخابي الاغترابي، خلافاً لما جرى تصويره أو تضخيمه في يوم الاقتراع!


غمز
اتخذت الماكينات العاملة في مختلف الدوائر إجراءات لوجستية لتوفير النقل أو المحروقات للراغبين في الانتقال للاقتراع...


لغز
طُلب من رئيس تيّار مسيحي، يُكثر من الخصومات، أن يكفّ عن التعرّض لمرجع رسمي، بانتظار ما بعد الانتخابات.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

العين على الصوت التفضيلي!
يقول منتمون الى حزب مسيحي إنه أوعز إليهم منح صوتهم التفضيلي الى مرشح شيعي عن قضاء في دائرة في جبل لبنان.


مرجع حكومي سابق يتحاشى الردّ...
رفض مرجع حكومي سابق الردّ أكثر من مرة على اتصالات هاتفية أجراها معه مرجع سابق.

 

 

نداء الوطن: خفايا

يأخذ مراقبون على وزير مرشح للانتخابات النيابية في زحلة استغلال موقعه لتجيير الاصوات من خلال منح أذونات وتراخيص إستثنائية لبعض المؤسسات الصناعية.

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