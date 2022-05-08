9 دول افريقية إضافية تفتح صناديق الاقتراع أمام المغتربين..

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فتحت صناديق الاقتراع عند العاشرة بتوقيت بيروت في 9 دول أفريقية، وهي:
- جمهورية كوت ديفوار وتضم 6,070 ناخبا يتوزعون على 6 مراكز اقتراع تضم 18 قلما
- جمهورية غينيا تضم 532 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
- جمهورية غانا 1,012 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلمي اقتراع.
- جمهورية سيراليون 724 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلمي اقتراع.
- جمهورية السنغال 707 ناخبا مركز اقتراع واحد قلمي اقتراع.
- جمهورية توغو 458 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
- جمهورية ليبيريا 376 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
- جمهورية مالي 317 ناخبا في اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
- بوركينا فاسو 293 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد