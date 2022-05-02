عفو رئاسي في سوريا...الإفراج عن 60 سجيناً

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أفرجت السلطات السورية منذ الأحد عن أكثر من 60 سجيناً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويعد المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.



ويقضي المرسوم الجديد "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 نيسان العام 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

وأفاد المرصد السوري الإثنين عن "خروج أكثر من 60 معتقلًا منذ الأحد وحتى اللحظة من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى عشر سنوات على الأقل" في سجون النظام.



وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلون أمضوا سنوات في سجن صيدنايا.