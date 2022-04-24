الديار: هل تقر اللجان النيابية "الكابيتال كونترول" قبل الانتخابات؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاستحقاق الانتخابي صار مؤكداً ان كل الحلول الموعودة متروكة بدورها الى ما بعد الانتخابات النيابية من اجل ارفاق توقيعها على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي بخطوات تترجم بعض شروط هذا الصندوق قبل 15 أيار لن تنجح بسبب الخلافات الحادة حول ما سرب من خطة التعافي الاقتصادي والمالي ومشروع قانون الكابيتال كونترول.

وعشية عودة اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع بعد غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة هذا المشروع على ضوء الورقة الحكومية التي احيلت الى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي اثارها النواب في الجلسة السابقة، قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك ضبابية وعلامات استفهام حول الافكار التي تضمنتها الورقة، وان اجواء بعض الكتل النيابية خصوصا ونحن على عتبة المعركة الانتخابية لا تؤشر الى حصول مستجدات ايجابية من شأنها ان تدفع باتجاه اقرار اللجان لمشروع الكابيتال كونترول قبل الانتخابات.