الرئيس عون تسلم أوراق اعتماد سفراء اوستراليا وباكستان وقطر واسبانيا

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تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد اربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان هم: سفير اوستراليا اندرو بارنز Andrew Barnes، وسفير باكستان سلمان اطهر، وسفير اسبانيا خيسوس اغوادو Jesus Ignacio Santos Aguado، وسفير دولة قطر السيد إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.

وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ونائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل سلام الاشقر.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، عزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير، وتم رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك، حيّا سفير كل من الدول المذكورة العلم قبل ان يستعرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ليدخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفيّن من الرمّاحة، ومنه الى صالون السفراء لتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس عون، وتعريفه على اعضاء البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

وخلال الحفل، نقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء وقادة بلادهم، وشددوا على العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين دولهم ولبنان. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة ورؤساء دولهم، مؤكداً في المقابل حرص لبنان على تمتين العلاقات مع دولهم الشقيقة والصديقة بما يعود بالفائدة على لبنان ودولهم وشعوبهم واللبنانيين. وتمنى الرئيس عون للسفراء الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة.

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدّموا اليوم اوراق اعتمادهم:

* سفير اوستراليا اندرو بارنز Andrew Barnes:

- من مواليد العام 1963.

- حائز على شهادة في الفنون من جامعة اوستراليا الوطنية، وعلى شهادة دراسات عليا من جامعة ستوكهولم.

- عمل في قسم الشؤون الخارجية والتجارة الاوسترالية، وتقلب في مناصب عدة، فتولى منصب نائب رئيس البعثة الاوسترالية في هانوي، والمفوض الأعلى في غانا، ومدير قسم جنوب ووسط وغرب افريقيا، ومدير قسم التعاون لمكافحة الإرهاب، وموظف التبادل في كل من: السفارة الكندية، الفرع الأوروبي، الفرع البيئي. كما شغل مهام السكرتير الأول في السفارة الاوسترالية في ستوكهولم.

* سفير باكستان سلمان اطهر:

- من مواليد العام 1971.

- حائز على شهادة في علوم الهندسة الكهربائية، وفي الحقوق.

- انضم الى سلك الخارجية الباكستانية عام 2002.

- تولى منصب مساعد المدير في وزارة الخارجية، وارتقى الى منصب المدير وبعدها الى منصب المدير العام.

- تولى مهاماً دبلوماسية عديدة خارج بلاده في كل من: أبو ظبي، سنغافورة، وسلطنة عمان.

* سفير اسبانيا خيسوس اغوادو Jesus Ignacio Santos Aguado:

- من مواليد العام 1956.

- حائز على شهادة في الطب، وعلى دكتوراه في الطب والجراحة.

- تمتع بصفة وزير بصلاحيات كاملة من الدرجة الثالثة. وهو عضو في السلك الدبلوماسي الاسباني منذ العام 1992 وتولى العديد من المناصب والمهام الدبلوماسية ومنها: نائب رئيس البعثة في السفارة الاسبانية في كانبيرا ومالابو وابيدجان واليونان وبيروت، وسفير اسبانيا في غينيا وموريتانيا.

وشغل ايضاً منصب مسؤول منطقة البلدان المجتمعية، ومساعد المدير العام للدول المرشحة ودول المساحة الاقتصادية الأوروبية. وعمل ايضاً كعضو استشاري في وحدة الدعم في المغرب، وسفير بمهمة خاصة لازمة وباء "كوفيد-19" والصحة العامة.

- حاصل على اوسمة عديدة من اسبانيا وخارجها، ابرزها: وسام ايزابيل الكاثوليكي من رتبة فارس وكوماندور، ووسام الاستحقاق الاسباني، ووسام الشمس برتبة كوماندور من البيرو، ووسام الاستحقاق الوطني برتبة كوماندور من غينيا.

* سفير دولة قطر ابراهيم عبد العزيز محمد صالح السهلاوي:

- من مواليد عام 1952.

- حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة القاهرة

- دخل الى السلك الدبلوماسي عام 1977.

- عمل في ديوان عام وزارة الخارجية القطرية، وفي سفارة قطر في تونس، ثم أصبح مندوبًا لقطر لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ثم انتقل للعمل في سفارة قطر في لندن ورئيساً لقسم الصحافة والاعلام، ثم قائمًا بأعمال سفارة قطر في دمشق، ومديراً للشؤون العربية في الخارجية القطرية، ثم أصبح مديرًا لإدارة الشؤون العربية.

عيّن سفيرًا لبلاده في الجزائر، ومندوب قطر الدائم في جامعة الدول العربية.