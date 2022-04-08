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أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 نيسان 2022

8
APRIL
2022
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البناء:

تصف مصادر مالية التوصل للاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدوليّ بإعلان نيات غير مكتمل بنيّة تأجيل البتّ بالتفاصيل لما بعد الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة ومنح جرعة دعم معنوية للبنان عبر إعلان نية دعم لبنان دون وجود أي جدول زمني لالتزامات متبادلة واضحة.

قالت مصادر روسية إن التصويت العربي على تعليق عضويّتها في مجلس حقوق الإنسان توزّع بين الرفض وهو الصداقة كسوريا والجزائر أو الامتناع وهو الحياد وهو خيار 12 دولة منها السعودية ومصر أو الغياب وهو عدم العداء حال 5 دول منها لبنان والصومال.

اللواء
ما تزال فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في لبنان تشكل نقطة تجاذب بين الرئاسات، فتارة يتصاعد الموقف، وتارة يخفت بإنتظار ملامح تطورات إيجابية في المنطقة!
يتخوف مقربون من مرجع حكومي من أن يؤدي إضراب موظفي القطاع العام إلى إرجاء أو تعطيل الانتخابات منتصف الشهر المقبل
وضَّحت بعض المصارف التي «تمرَّدت» على تعميم حاكم مصرف لبنان، بخصوص تمكين الموظف أو المتقاعد من سحب كامل راتبه المحوّل من وزارة المال، تحت خلفية الخوف من الملاحقات القضائية..

الجمهورية
ـ شهدت الساعات الماضية نزالا بين مسؤول كبير ونقابي على خلفية السباق بين من يعلن اولا عن إنجاز غذائي.
ـ تقول مصادر مطلعة إن التطورات الاقليمية والدولية قد تؤدي الى حراك إيجابي واضح قريب من دول تجاه لبنان.
ـ يؤكد فريق سياسي أن تشكيلات يخيطهاُ رئيس تيار ويلبسها الوزير المعني لن تمر.

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