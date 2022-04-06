افتتاح مكتب جديد لهيئة كولكو مونتريال في التيار

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نهار الاثنين الواقع في ٤ نيسان ٢٠٢٢ ، افتتحت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر ، مكتبها الجديد في مدينة مونتريال على العنوان التالي

9343 , blvd Saint Laurent

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وذلك بحضور منسق عام كولكو كندا السيد فواز بادور ، ممثلا بأمينة السر السيدة عبير شمعون ، وحضور مسؤول لجنتي التعبئة والشباب السيد فادي القسيس في كولكو كندا ، منسق هيئة كولكو مونتريال السيد انطوان مناسا واعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي اللجان وعدد كبير من الاعضاء والمناصرين .

وقد تمّ اعتماد المكتب ، كمركز انتخابي لعمل التيار الوطني الحر في مونتريال طيلة فترة الانتخابات النيابية المقبلة.