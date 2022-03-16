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إنتخابات 2022- الأخبار: انشقاق مبكر في عكار؟... سليمان وحبيش يدرسان خيار تشكيل لائحة منفردة

16
MARCH
2022
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الأخبار: أثار الاستعجال في حسم لائحة «نواب المستقبل» في عكار (وليد البعريني ومحمد سليمان وهادي حبيش) خلافاً بينهم بسبب الخلاف على طريقة إدارة الأمور من قبل البعريني الذي عمد الى ترشيح إبراهيم المصموعي (سني) وجولي حنا (روم أرثوذكس) على لائحة «أهل الوفاء»، من دون أخذ اعتراضات زميليه في اللائحة بالاعتبار.

 

وقد أثار ذلك امتعاض سليمان وحبيش اللذين يجاهران علناً بأن الأمور غير محسومة بعد، ويقولان إنهما يدرسان خيار تشكيل لائحة منفردة (ينضم إليها المرشح عن الروم الأرثوذكس على اللائحة سجيع عطية) بالتحالف مع مكونات أخرى، في مقدمها الوزير السابق طلال المرعبي، إذا قرّر البعريني المضيّ في ترشيح المصموعي وحنا.

 

مصادر متابعة أكدت أن جهوداً تبذل لرأب الصدع وإعادة لملمة الأمور، مشيرة إلى أن ترشيح المصموعي وحنا لم يكن موفقاً لعدم قبول القاعدة الشعبية لتيار المستقبل بهما.

 

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