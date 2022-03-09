living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باتريك مارديني للـtayyar.org:"في هذه الحال سيرتفع الدولار الى حدّ غير متخيّل

9
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 شرح مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني للـtayyar.org أن السبب وراء ارتفاع الدولار اليوم هو توقف منصّة صيرفة لبعض الوقت عن العمل الأمر الذي قد يعني أنّ مصرف لبنان توقّف عن تزويد المصارف بالدولار حسب التعميم 161 ما أدّى الى هلع وتهافت للطلب على الدولار لأن هذا التعميم هو ما كان يجعل سعر الصرف مستقرّاً فمصرف لبنان من خلاله كان يضخّ الدولار بشكل يومي في السوق، السيناريو المماثل لما قبل الـ2019 وكلفة هذه السياسة هي خسارة ما تبقّى من احتياط العملة الاجنبية وبوتيرة سريعة.

وأضاف مارديني:"بيان مصرف لبنان جزم بتأمين كميات لا متناهية من الدولار على سعر صرف عشرين ألفاً الأمر الذي أدّى الى تهدئة السوق ولكن هذا الأمر يثبت أن سعر العشرين هو سعر اصطناعي وليس سعر السوق، والمصرف المركزي يحافظ عليه من خلال تكبير الفجوة".
وأضاف مارديني:"في النهاية سنصل لمرحلة تنتهي فيها دولارات المودعين ولا يعود المصرف المركزي قادراً على التدخّل، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع هائل بسعر صرف الليرة في مقابل الدولار وسيصل الأمر الى حدّ غير متخيّل..."
وختم مارديني:"الحكومة اليوم أمام خيار مصيري إمّا أن تستمر بتأمين استقرار سعر الصرف بطريقة استنزاف أموال المودعين، إمّا أن تستثمر بمجلس النقد وهو ما يزيد احتياط الدولار ويخلق نوعاً من الاستقرار النقدي لمعالجة المشاكل الأخرى... الخيار بيد الحكومة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout