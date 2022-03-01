الديار: وفد "الحزانة" الأميركية في بيروت: فتح ملف «القرض الحسن» والتحذير من التوسع في نشاطه... ودعم لسلامة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وصل وفد الخزانة الاميركية الى بيروت وضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير حيث التقى في السراي الحكومي، الرئيس نجيب ميقاتي بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ووفقا لمعلومات «الديار» وضع الوفد على «الطاولة» ملف الحسابات المالية الروسية في المصارف اللبنانية، واكد وجود توجه لحجزها وتطبيق عقوبات عليها، وهو امر يضع لبنان مجددا في موقف حرج مع موسكو. كما ابلغ الوفد رئيس الحكومة ان واشنطن بصدد مواصلة فرض العقوبات على حزب الله، وشخصيات تدور في فلكه.

اما الجديد في الموقف المتشدد اميركيا فهو فتح ملف «القرض الحسن» والتحذير من التوسع في نشاطه، وبعدما طلب الوفد من ميقاتي ضرورة حظره، كان جوابه مفاجئا عندما ابلغهم ان هذه المؤسسة ليست مرخصة اصلا، وتعمل خارج سياق المنظومة المالية للدولة.

ووفقا للمعلومات، وجه الوفد في نهاية الاجتماع رسالة دعم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «ونصحوا» بعدم المساس به خوفا من التداعيات السلبية على الاوضاع المالية والنقدية في لبنان؟