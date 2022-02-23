تحديد موعد إنتخابات نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت

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قررت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت إجراء إنتخابات عامة للمجلس التنفيذي يوم الخميس في 17 آذار المقبل من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الواحدة بعد الظهر في صالة زوار المرفأ. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الإنتخابات ليوم الخميس في 24 آذار بمن حضر.

وقد دعت النقابة الراغبين بالترشح للإنتخابات إلى تقديم طلباتهم إبتداءً من الإثنين في 28/2/2022 ولغاية ثلاثة أيام قبل موعد الإنتخابات، أي الساعة الواحدة من بعد ظهر الإثنين في 14/3/2022.

وأعلنت أمانة السر أنها تستقبل طلبات الترشيح طيلة أيام الأسبوع، إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة من بعد الظهر، ما عدا يومي السبت والأحد في مكتب أمين سر النقابة خليل زعيتر في المبنى التجاري، الطابق الأول.