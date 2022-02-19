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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون للtayyar.org أن مطلب الميغاسنتر مطلب قديم وليس جديداً، وقد أثاره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حين كانت الحكومة تناقش موضوع الانتخابات، وكذلك صدر عن التكتل موقف في هذا الصدد.

ولفت عون الى أن الميغاسنتر ومن ناحية البطاقة الممغنطة لم يعد أمراً قابلاً للتنفيذ لأن الوقت المتبقّي للانتخابات لم يعد كافياً، لكنه أشار في الوقت نفسه الى أن الأمر ممكن اذا تمّ اعتماد الآلية ذاتها التي اعتُمدت لاقتراع المغتربين، وأضاف:"يمكن تحديد بضع مراكز في بيروت وضواحيها حيث الكثافة السكانية ويتم بعدها الافساح في المجال للراغبين بالتصويت في بيروت وليس في قراهم بأن يتسجّلوا عبر تطبيق معيّن على الهاتف مثلاً ومن ثم يتمّ شطبهم من اللوائح الانتخابية في قراهم... المسألة مسألة تنظيم".

وأشار عون كذلك الى أن الميغاسنتر اليوم حاجة في ظلّ الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي نمرّ بها "والأمر يتطلّب إرادة يبدو أنها غير موجودة لأن أيّاً من الكتل لم تدعمنا حين طرحنا الموضوع".

وختم عون بالقول:"من باب استشعار أحوال الناس نطرح الميغاسنتر وليس من باب تطيير الانتخابات أو إرجائها كما يحاول البعض أن يوحي".