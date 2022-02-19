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في حوار إعلاميّ، تحدّث السيّد كميل صايغ، مدير العمليات في شركة Cable Vision، وأجاب على الأسئلة التالية.

١- تمّ التداول في الإعلام مؤخّرًا بخبرٍ يفيد أنّ مزوّدي الكابلات التلفزيونيّة رفعوا قيمة الاشتراك من ٢٥،٠٠٠ إلى حوالي ٧٥،٠٠٠ ليرة لبنانية، كما وأكّدوا احتمال وصولها إلى ١٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟

إنّ قيمة التعرفة كانت ستُصحّح حتمًا، وذلك بسبب وجوب دفع كلفات تشغيلية اساسية مثل حقوق البث والمحتوى والمازوت وغيرها بالدولار الأمريكي النقدي. والجدير ذكره في هذا السياق أنّ كلّ مزوّد لم يقم بتصحيح تعرفته يُعتبر نظريا أنّه يسرق هذه الحقوق، ولا يتكلّف بأيّ مبلغ، وهو يتلقّى على الأرجح دعمًا سياسيًا لمخالفة القوانين. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تصحيح التعرفة كان أمرًا ضروريا وطارئا للتمكّن من إتمام الصيانة للشبكات والاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين.



٢- من المعروف أنّ Cable Vision هي شركة عريقة ومتواجدة في السّوق اللبناني منذ اكثر من ٢٠ سنة، وتقدّم خدمات ذات جودة عالية. ومن المعروف أيضًا أنّ قيمة الاشتراك ل Cable Vision أعلى من غيرها. إلّا أنّه، وعطفًا على السؤال الأوّل، أصبح هذا الاشتراك اليوم يساوي قيمة اشتراك مزوّدي الكابلات التلفزيونيّة الآخرين، ماذا يمكنكم القول عن هذا الموضوع؟

إنّ قيمة الاشتراك الشهري عند شركة Cable Vision ستكون طبعا أعلى من قيمة اشتراك مزوّدي الكابلات التلفزيونيّة الآخرين. فنحن مثلا نقدّم خدمة لعملائنا 24/24 ساعة عبر مركز اتصالات متطوّر. وشبكتنا تطال جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، الأمر الذي يتطلّب إنجاز الصيانة بشكل متواصل وتكليف فرق تقنية متخصصة لمتابعة هذا الموضوع على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نحرص على تأمين أحدث المعدّات لتقديم صورة HD عالية النقاوة للمشتركين، بالاضافة الى اقتناء أحدث التكنولوجيا للمحافظة على تحديث النظام التشغيلي بالجودة العالمية المطلوبة.

٣- بعد أن كنتم قد أفدتم للإعلام منذ بضعة أسابيع أنّ سعر خدمة Cable Vision بات يساوي ٥ دولارات أمريكية تقريبا أو ما يوازيها بالليرة، وقد طبّقتم هذه التسعيرة، هل ستعمدون إلى رفع التسعيرة مجددًا؟ وهل هناك من زيادة تعرفة جديدة مرتقبة؟

كلا، نحن لن نرفع قيمة الاشتراك في الوقت الحالي، بعد التصحيح السابق الذي كان الزاميا كما أعلنّا حينها. ونحن اليوم نحفّز المشتركين لدى Cable Vision لتجديد اشتراكاتهم لثلاثة أو لستة أشهر، طالما أنّ سعر الصرف مستقرّ نسبيا في الآونة الأخيرة. وبالتّالي، فإنّ دفع قيمة الاشتراك ب٥ دولارات أمريكية مقابل ال21,000 ليرة لبنانية تقريبا سيكون بالتأكيد أفضل وأنسب وأوفر للمشترك إذا ما ارتفع سعر الصرف لاحقًا. وهذا ما سيضمن الحفاظ على حقّ المشترك بالخدمة لأشهر أو حتى لسنة كاملة.

٤- ما هي الخطوات المستقبليّة التي سيتمّ اتّخاذها في السّوق؟ وهل ستكونون قادرين على الاستمرار مع هذه المعطيات؟ وهل يمكن، وسط هذا الانهيار، طمأنة اللبنانيين أنّه سيظل بإمكانهم الوصول إلى المحطّات العالميّة ك "OSN" و"BEIN SPORTS" وغيرها، متى شاؤوا مشاهدتها؟

نحن نسعى الآن جاهدين، في ظلّ الأزمة المعروفة، إلى المحافظة على الخدمة المعروفة الّتي نقدّمها وعلى قيمة الاشتراك. كما ونعمد إلى التفاوض مع المزّودين الدوليين لإبقاء قيمة التكاليف المتوجب علينا دفعها لهم كما هي عليه، لكي نحافظ على السعر الذي نقدمه حاليا للمشتركين. وأوّد في هذا الاطار طمأنة المشتركين لدى شركة Cable Vision أنّنا سنواصل بالتأكيد تأمين الخدمة لهم بانتظام ودون خطر الانقطاع.