حزب الله يعلن إطلاق الطائرة المسيرة “حسّان” داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة

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بيان صادر عن المقاومة الاسلامية

بسم الله الرحمان الرحيم

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

سورة الروم – 47‏

بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة “حسّان” ‏داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏‏إستطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، ‏وبالرغم من كل محاولات ‏العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة “حسان” من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن ‏نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة. ‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.