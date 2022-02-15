living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير مصطفى بيرم للtayyar.org: لهذا السبب سلّمنا بأن الموازنة قد أُقرّت، ولدينا ملء الثقة بفخامة الرئيس

15
FEBRUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الوزير مصطفى بيرم لل tayyar.org أنه لم يحصل تراجع في موقف وزراء الثنائي الشيعي لأنهم وافقوا على أن الموازنة قد أُقرت، وأضاف:"قلنا أن هذا الأمر لم يحصل كما يجب ودللنا بإصبعنا على الخلل ولكن بما أن الموازنة قد أحيلت الى مجلس النواب ورحلتها لم تنتهي بعد فلماذا نقوم نحن بتشنيج الأجواء؟"

وقال بيرم: "نحن في النهاية حريصون على الاستقرار السياسي في البلاد، ونريد الحفاظ على الأجواء الايجابية والهادئة التي يعمل في ظلّها مجلس الوزراء، ولقاء الخليلين مع الرئيس نجيب ميقاتي هو جزء من التهدئة".

وأكد بيرم لموقعنا أنه لدينا ملء الثقة بفخامة الرئيس ولذلك لم نثر ما جرى في موضوع التعيينات مرّة جديدة، وردّاً على سؤال حول ما اذا كان فعلاً التعيين في منصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة لم يحصل لأن ليس هناك اتفاق على اسم بين حزب الله من جهة والرئيس نبيه بري من جهة ثانية، أجاب بيرم:"قد تكون الأمور غير ناضجة حتى الساعة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout