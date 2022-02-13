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أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش tayyar.org أن إحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري غداً ستكون عفوية وما من دعوات رسمية وُجّهت الى منسقيات المناطق. وقال علوش لموقعنا إن المتحمّسين للمشاركة في هذه الذكرى هم الذين يعتبرون أن رفيق الحريري هو الرمز الحقيقي لاستقرار البلد..

وأضاف علوش:"كل المعطيات تشير الى أنه لن تكون هناك كلمة للرئيس سعد الحريري وهي إن كانت فستكون وجدانية وغير سياسية انسجاماً مع قراره تعليق العمل السياسي في لبنان".

وردّاً على سؤال حول الموقف من إمكان وجود نيّة لبهاء الحريري بإلقاء كلمة في المناسبة، قال علوش:"هذا خياره وهذا والده، فاذا كانت الكلمة وجدانية فهذا حقّه أما في السياسة فلا يحق لبهاء الكلام لأنه بعد استشهاد والده "دار ضهرو وفلّ"... نحن من يحق لنا الكلام بالسياسة والسلام".