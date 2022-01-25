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رد جمهور تيار "المستقبل" عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على الدعوة "المشبوهة" لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، للتنسيق في الإنتخابات، قافزا فوق موقف الرئيس سعد الحريري بعدم خوض الإنتخابات.

وفي ما يأتي توجّه الجمهور بسلسلة من الرّدود ك "لو بتشكوا براسكم ريش.. الطائفة السّنيّة لن تنتخبكم." و"تنسيق شووو ما فهمت وقت كان لازم يكون في تنسيق كنت عم تعطي نظريات بطريقة الحكم والإدارة لهاك خليك على التله تيار المستقبل مش مشارك بالإنتخابات لهاك مش حتاخد اصوات مستقبل".

وفي هذه الردود جاء أيضا: "من ١٠ ايام تنكّر لقيادة سعد الحريري والحلف معه!! ما تنسوا عم يلعب على العواطف لكسب أصوات السنّة.. قارنوا الكلام بالتغريدتين".

وآخر هذه الرّدود من طلب من رئيس حزب القوّات اللبنانيّة ب"ما تحكي بإسمنا".