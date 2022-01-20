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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 كانون الثاني 2022

20
JANUARY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أعاد مسؤول حزبيّ كبير حال العجز اللبنانيّ السياسيّ والاقتصاديّ إلى حجم الاهتمام الذي يقترب من الهاجس ومن الارتهان والفوبيا تجاه الموقف الأميركي فتتجمّد مواقف كثيرة وتؤخذ مواقف كثيرة ممن ليسوا في الضفة المحسوبة على الأميركي وفقاً لحسابات عدم إغضاب أميركا أو سعياً لاسترضائها.


خفايا

علّقت شخصيّة إعلاميّة عربيّة على حلقات الحوار التي تقدّمها إحدى القنوات الفضائيّة الكبرى مع الصحافيّ الأميركيّ توماس فريدمان بأنها تافهة وفارغة من أيّة فائدة وهي محاولة فاشلة لتعويض حوارات القناة مع الراحل الكبير محمد حسنين هيكل بعد فشل عزمي بشارة باحتلال مكانه في الربيع العربيّ.

 

 


نداء الوطن: خفايا

ما قاله رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين في جلسة خاصة عن أن الأميركيين حاولوا في الآونة الأخيرة فتح قنوات تواصل مع «حزب الله» عبر أحد الوسطاء، وأن الحزب رفض، تزامَنَ مع إصدار دفعة جديدة من العقوبات الأميركية على ثلاثة مرتبطين بالحزب.

 

يمتنع نواب ومسؤولون في «المستقبل» عن الخوض في موضوع عودة الحريري أو الترشح بعدما اتضح خطأ معلوماتهم وتوقعاتهم.

 

تتساءل أوساط عن دخول «حزب الله» انتخابياً إلى عكار عبر بعض المساعدات التي يقدمها من مازوت إيراني وحصص غذائية ومساعدات عينية، وهل سيجيّر هذه الخدمات لدعم لائحة «التيار الوطني الحر» أو لائحة الثامن من آذار، أم سيكون له مرشحون في المنطقة؟

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
لا يُخفي حزب بارز قلقه من مفاوضات جارية في مكان ما في أوروبا، مقرراً حصر ملفه بيده..


غمز
يُحاضر وزراء ليل نهار بالاصلاح، أما المعاملات التي تحتاج إلى توقيع الوزير المعني فقط، فهي آخذة في التراكم في المكاتب والمصالح الادارية!


لغز
وقع خلاف بين قطب «ديناميكي» ورئيس لقاء نيابي تربطه به صلة، على خلفية رغبة الأخير بالتخلص من تركة «الحرس القديم»!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تحضيرات لإصدار آخر مرسوم بالتشكيلات الديبلوماسية
بدأت التحضيرات لإصدار آخر مرسوم بالتشكيلات والتعيينات الديبلوماسية واختيار سفراء من خارج السلك الديبلوماسي.

 

استبدال الزيارة باجتماعات عبر وسائل التواصل
أدّت الظروف الصحية إلى إلغاء زيارات عدد من الموفدين الأجانب إلى بيروت واستبدل بعضها باجتماعات عبر وسائل التواصل الإلكتروني.


استنتاجات وتفسيرات غريبة
أكد أحد مسؤولي حزب كبير أنه يشعر أحياناً بالذهول حيال ما يقع عليه من استنتاجات وتفسيرات غريبة حول دوافع مواقف يتخذها الحزب.

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