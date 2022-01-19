عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الثاني 2022

الأخبار: الإمارات بعد التأديب: ارتداع قسري؟
التدقيق الجنائي ينتظر بري
تعديلات قانونية تضع الخلوي في خدمة السلطة انتخابياً
كورونا: عدد الإصابات 35 ألفاً يومياً!
الديار: لبنان على موعد مع عاصفة ثلجية قاسية: الحرارة ستتدنى في البقاع الى 12 ما دون الصفر... خنيصر: الثلج سيلامس جبل حريصا وبكركي … والوشاح الأبيض سيبقى لأيام على قمم جبال لبنان
ابر مورفين من قوى السلطة للناخبين حتى أيار المقبل
الحكومة تستعيد نشاطها الاسبوع المقبل ولا تدابير موجعة قبل الانتخابات
نداء الوطن: ترقّب لمواقف عون أمام السلك الدبلوماسي غداً
الموازنة: "الفذلكة" في بعبدا والتفاصيل في السراي
اللواء: «الخزانة» والخارجية الأميركية: عقوبات تستهدف ممولين لحزب الله
جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من مصرف بقاعي
البناء: قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف والتفاوض من كازاخستان الى سورية وفيينا / مشاورات سياسيّة ماليّة حول توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات الصندوق / العاصفة الثلجيّة اليوم: رياح وأمطار والثلوج تلامس الساحل بغياب وسائل التدفئة /
النهار: مواكبة فرنسية "ضاغطة" وعقوبات أميركية إضافية
الجمهورية: "موازنة الأزمة" الأسبوع المقبل
ميقاتي ينتظر الحريري ليتخذ قراره
l'orient le jour: Pourquoi Téhéran souffle le chaud et le froid dans la région