أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر دبلوماسية مشاركة في مفاوضات فيينا أن لا تأثير لما يجري في منطقة الخليج او حول أوكرانيا من تصعيد على مسار التفاوض الجاري حول العودة للاتفاق حول الملف النووي مع إيران. وقالت إن التقدم المحقق في التفاوض يجعل إمكانية إنجاز الاتفاق نهاية هذا الشهر قائمة.



خفايا

قال مصدر مالي إن مصرف لبنان استعاد الأموال التي أنفقها لتثبيت سعر الصرف وبدأ بمراكمة فائض من الدولارات بعد نجاحه ببدء البيع لفائض الليرات اللبنانية الذي قام بطباعته مقابل بيع اللبنانيين للدولارات التي خزنوها في بيوتهم على أسعار صرف منخفضة وهم يبيعونها خشية مزيد من الانخفاض.



نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر مراقبة إن صدور قرار الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء بعدما كان الشيخ نعيم قاسم لا يزال يُصعّد، دليل على أنه كان خارج إطار البحث عن مخرج لهذه العقدة التي كان «حزب الله» يبحث عن حل لها .



اللواء: أسرار

همس

رفض مفاوضون بحث أجندات النشاطات المتعلقة «بأذرع عسكرية» لأنها ليست من اختصاص أهل الحل والربط.



غمز

لوّح سفراء لمن التقوا بهم أن مشروع العقوبات لن يتأخر إذا استمر التلاعب في ما خص الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد.



لغز

دخل حزب بارز بين حليفين من طائفة أخرى، وتمكن من إقناعهما بالتحالف الانتخابي في دوائر الجبل.