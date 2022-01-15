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العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس الخاصة بدءا من 17 كانون الثاني ولكن...

15
JANUARY
2022
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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة أنه تقررت العودة المشروطة إلى التعليم الحضوري بدءا من 17 كانون الثاني 2022.
وقالت النقابة في بيان: “في إطار الأوضاع الصحية والاقتصادية التي يعيشها البلد بشكل عام، والقطاع التربوي في المدارس الخاصة تحديدا، يستمر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين باجتماعاته حيث عقد اجتماعا طارئا، من بعد، تاريخ 14-1-2022 تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات التربوية والهواجس التي تحيط بالمعلمين في ظل الصعوبات التي يمر بها مجتمعنا، مؤكدين أن التوقف عن التعليم الحضوري خلال الأسبوع الممتد من 10 كانون الثاني حتى 14 كانون الثاني، لم يكن لأسباب صحية فحسب إنما للأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المعلمون”.
 
وأعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين أنه بعد اجتماعات عدة  بين مكونات العائلة التربوية ومع وزير التربية والتعليم العالي، وبعد التوافق على ورقة مشتركة سلمت لوزير التربية، وبعد إبلاغهم استعداد الوزير لمناقشة البنود المطروحة مع رئيس الحكومة ومع الجهات المانحة لتحقيقها، تقررت العودة المشروطة إلى التعليم الحضوري بدءا من 17 كانون الثاني 2022، على أن تستمر الاتصالات مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لتحقيق النقاط التالية:
 
1- دفع رواتب المعلمين كاملة ووفق القانون الـ 46، استنادا للقوانين النافذة وتقسيط المتأخرات على مدى قصير وبأسرع ما يمكن .
 
2- البدء بتسديد بدل النقل المرتقب، أي 65000 ل.ل. على أن يبقى قابلا للتعديل بحسب تطور سعر صفيحة البنزين .
 
3- احتساب الراتب على أساس الدولار بـ 3000 ل.ل.
 
4- لحظ منحة اجتماعية شهرية لمعلمي المدارس الخاصة، على ألا تقل عن 1500000 ل.ل.
 
5- تأمين حصول الأساتذة المتقاعدين على رواتبهم من المصارف من دون تحديد سقوف السحب.
 
6- الاسراع بتطبيق القرار 624 / 2021 والمتعلق بالآلية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة المالية للمدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019/ 2019، واستنادا إلى قانون رقم 247 الصادر في تاريخ 12-11-2021 والذي يخصص المدارس الخاصة بمبلغ 350 مليار ليرة لبنانية.
 
 
7- الطلب إلى الجهات المانحة دعم صندوق التعاضد الخاص بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
 
8- مناشدة وزارة التربية والتعليم العالي كذلك الجهات المانحة تأمين فحوصات الـ PCR والـ Rapid Test، إضافة إلى تأمين الكمامات والمعقمات وموازين الحرارة والقفازات الخاصة، ما يساعد المؤسسات التربوية الخاصة على احترام البرورتوكول الصحي.
 
كما أكد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة الآتي:
 
– استكمال التفاوض مع المراجع التربوية الخاصة والرسمية في سبيل تحقيق المطالب أعلاه.
 
– دعم النقابة المعلمين في تحركاتهم، وخاصة في المدارس التي لم تطبق إداراتها القوانين النافذة ولم تعط معلميها أي مطلب آخر.
 
– دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد يوم الاثنين الواقع فيه ٢٤ كانون الثاني، وسيتولى رؤساء وأعضاء مجالس الفروع إعلام المندوبين والمعلمين كافة بموعد وشكل الجمعية العمومية لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة وصولا إلى العصيان التربوي الشامل.
 
واشار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الى إبقاء اجتماعاته مفتوحة تحسبا لأي طارئ.
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