عناوين الصحف ليوم السبت 15 كانون الثاني 2022

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الأخبار

ـ غزة: إعمارٌ ممنوع

ـ لا ضمانات أميركية جدّية للبنان والقاهرة: الغاز المصري مؤجل

ـ الأزمة تشجّع على التبنّي غير الشرعي: الإتجار بالأطفال نحو الازدهار؟

ـ رسائل دموية من «الهَول»: «داعش» يصعّد لنيْل مطالبه

البناء

ـ عودة التفاؤل الى مسار فيينا… والتصعيد الى العلاقات الروسيّة الأميركيّة

ـ انتفاضة النقب توحّد فلسطين… وواشنطن للتوازي في الترسيم والاستجرار

ـ مصرف لبنان يستبدل الليرات التي يطبعها بدولارات الناس عبر المصارف

الجمهورية

ـ لجم الدولار لا يُخفِّض الأسعار

ـ باسيل لـ»الجمهورية»: واهم من يرى تغييراً انتخابياً لمصلحته

ـ تمديد الدعوة الى الحوار:«تعى ولا تجي»؟!

ـ «المركزي» يحاول تجفيف السوق من الليرة

اللواء

ـ «إنزال نقدي» في المصارف: الدولار يتراجع بانتظار دحر الأسعار!

ـ السفيرة الأميركية تبدّد المخاوف من «قيصر».. ولجنة حزبية لبحث عزوف باسيل عن الترشح

ـ هوكستين في بيروت حاملا ً ملفين: الحدود البحرية والأمن الطاقوي وإلا العقوبات!

الديار

ـ تأخر لاستجرار الغاز المصري للبنان ... واشنطن تتشدد على ان لا تستفيد منه دمشق