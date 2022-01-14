كيف هو حال الطقس غداً؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس السبت غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتلامس ليلاً ال 1100 متر.



وتوقعت أن يكون طقس الأحد غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ال1000 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية كما تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً لتصل لحدود 65 كلم/س، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بالمساء ويتحول الى قليل الغيوم مع دخول الكتلة القطبية الباردة بحيث تسيطر موجة من الصقيع ويتكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل اعتباراً من ارتفاع 700 متر ليلاً و حتى ظهر يوم الاثنين لذا نحذر من خطر الانزلاقات.



كما وتوقعت أن يكون طقس الإثنين صافٍ اجمالاً مع بقاء درجات الحرارة متدنية ( دون معدلاتها السنوية) و بقاء موجة الصقيع كما يتكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل اعتباراً من ارتفاع 700 متر وما فوق حتى فترة الظهيرة وخلال الليل مع تحذير من خطر الانزلاقات.