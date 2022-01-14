بري إستقبل سفيرة سويسرا ومحافظ بيروت واطلع من وزير الصناعة على نتائج زيارته العراق بوشكيان : داعم لكل ما هو إيجابي لمصلحة لبنان

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي حيث تم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل بري محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وعرض معه الاوضاع العامة .

وزير الصناعة

والتقى الرئيس بري وزير الصناعة جورج بوشكيان /وعرض معه آخر المستجدات وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي ونتائج زيارته العراق.



بعد اللقاء، قال الوزير بوشكيان :"تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري حيث وضعته في أجواء ونتائج زيارتي الاخيرة للعراق والزيارة المرتقبة التي سأقوم بها قريبا الى العراق كما وضعته في الاجواء الايجابية التي هي لمصلحة البلدين. كما بحثنا في مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين لبنان والعراق وكعادته دولة الرئيس بري دائما هو داعم لكل ما هو ايجابي لمصلحة لبنان".