الرئيس عون اطلع من الوزير بوشكيان على واقع الصناعة ونتائج محادثاته في العراق

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رئيس الجمهورية عرض مع عكر للأوضاع العامة في البلاد

وزير الصناعة: الرئيس عون حريص على خطة الوزارة لاعادة اطلاق الصناعة وتحديثها والافاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تتحسن تدريجيا

الوزير بوشكيان: اطلعت الرئيس على استعداد العراقيين للتعاون ولا هجرة مصانع من لبنان

اكد وزير الصناعة جورج بوشكيان تحسن الافاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجيا في لبنان مع عمل الوزارة والتدابير التي تتخذها لجهة اقفال المصانع غير المرخصة والزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق مواصفات ومعايير الجودة التي تؤهل المنتج اللبناني للمنافسة في الداخل والخارج. ونقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تشجيعه على المضي في هذه الخطة لاعادة اطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلا عن الاقتصاد الريعي".

وشدد الوزير بوشكيان على ان لا هجرة مصانع من لبنان، لافتا، في المقابل، الى انه كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في العام الماضي.

كلام الوزير بوشكيان جاء بعد زيارته قبل ظهر اليوم قصر بعبدا، حيث استقبله الرئيس عون واطلع منه على الواقع الصناعي في البلاد بالإضافة الى نتائج محادثاته في العراق حيث وقع مذكرة تعاون وافتتح مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني.

وبعد اللقاء، صرح الوزير بوشكيان للصحافيين فقال:

"تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية وأجريت معه جولة افق حول الافاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية التي تتحسن تدريجيا مع عمل الوزارة وتدابيرها واجراءاتها الحازمة لجهة اقفال المصانع غير المرخصة والزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق المواصفات والمعايير ليكون المنتج اللبناني جيدا ومطابقا للمواصفات وذا جودة عالية تؤهله للمنافسة في لبنان والخارج. وكان الرئيس مرتاحا لهذه النتائج وابدى كل الحرص والتشجيع على المضي في هذه الخطة لاعادة اطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلا عن الاقتصاد الريعي."

أضاف:" اطلعت فخامة الرئيس على المحادثات التي اجريتها في العراق اثناء زيارتي الى بغداد في اليومين الماضيين وافتتحنا مؤتمر الاعمال العراقي اللبناني في بغداد بمشاركة رسمية وحكومية ومن القطاع الخاص في كلي البلدين. كما أجريت لقاءات مع وزيري الصناعة والمعادن والتجارة العراقيين ووقعت مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة اللبنانية والعراقية، تعتبر مدماكا أساسيا لتنمية العلاقات المشتركة وتطويرها وتقويتها".

وتابع:" اطلعت فخامة الرئيس على مدى تعلق العراقيين بلبنان واستعدادهم للتعاون، وهي قواسم مشتركة ومتبادلة. ووضعنا قاعدة انطلاق للتعاون أساسها الصناعات التحويلية التكاملية، وعرضوا معنا تبادل الخبرات، وان نقدم الخبرات التدريبية في مجالات عديدة للجانب العراقي تتعلق بالإدارة والأبحاث والتطوير العلمي، والارشيف والمكننة والتعبئة والتغليف والتسويق وغيرها من المجالات. ونقلت الى القادة العراقيين تحيات فخامة الرئيس وشكره وتقديره وامتنان اللبنانيين لوقوف العراق قيادة وشعبا الى جانب لبنان".

ثم دار حوار بين الوزير بوشكيان والصحافيين حيث سئل عن الصعوبات التي تواجه الصناعيين في لبنان في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات؟ فاجاب: لنضع الأمور في نصابها بالنسبة للمصانع وذلك وفق القطاعات. هناك قطاعات تحتاج الى طاقة 5% كحد اقصى وأخرى بحاجة الى 10% وغيرها الى 30%. واكثر الصناعات المتأثرة بارتفاع الأسعار هي تلك التي تحتاج الى نسبة اكبر من الطاقة وهي ليست كثيرة، ذلك ان اكثر القطاعات الصناعية يحتاج الى نسبة طاقة بين 3 و5%، وهي من رأسمال السلعة.

سئل عما يقال عن هجرة مصانع لبنانية الى الخارج، فأجاب: ان هذا الموضوع غير صحيح ذلك ان ثمة مصانع بدأت تفتح فروعا إنتاجية لها في الخارج، فيما كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في العام 2021، وهناك اليوم رخص ومعامل ضخمة قيد الانشاء في العديد من القطاعات، من بينها قطاعا الدواء الواعد والمواد الغذائية وغيرهما.

وردا على سؤال حول ما تقوم به الوزارة للحد من تفلت الأسعار في السوق لا سيما بالنسبة للمواد محلية الصنع، قال: هذا هو دور وزارة الاقتصاد ولذلك أسعى لان اضيء على واقع الكلفة التي تختلف بين البضائع. ففي كثير من الأوقات يتم استخدام الحديث عن موضوع الدولار الجمركي وغيره، فيما المواد الأولية للصناعة معفاة من الجمارك في اطار ما نصت عليه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية والدول العربية. فقطاع البلاستيك على سبيل المثال، يحتاج الى نسبة طاقة كبيرة، وعليه ممكن ان يزيد من أسعاره الا ان قطاع المواد الغذائية يحتاج الى طاقة بين 3 و 5%، لذلك يجب ان نكون شفافين في هذا الموضوع. ان مراقبة الأسواق هو من مسؤوليات وزارة الاقتصاد، فيما وزارة الصناعة معنية بمراقبة الصناعة والانتاج الصناعي، وبالمواصفات والجودة كي نعطي احسن منتج بأفضل كلفة، ووظيفتنا تقف عند هذا الحد.

النائبة السابقة لرئيس الحكومة زينة عكر

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائبة السابقة لرئيس الحكومة ووزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة سابقا السيدة زينة عكر واجرى معها جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية. وقدمت السيدة عكر للرئيس عون التهاني لمناسبة الأعياد.





وفد "حركة التنظيم"

واستقبل الرئيس عون الأمين العام لـ"حركة التنظيم" السيد عباد زوين وأعضاء مجلس القيادة السادة جان مراد، ايلي مراد وطوني هبر وتداول معهم في الأوضاع العامة حيث اكد السيد زوين وقوف "حركة التنظيم" الى جانب رئيس الجمهورية في مواقفه، ودعم الخطوات التي يتخذها من اجل مكافحة الفساد والمضي في التدقيق الجنائي وعدم تعطيل المؤسسات الدستورية.