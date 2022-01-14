الثلوج تتدنى وتلامس هذا الارتفاع.. اليكم طقس نهاية الاسبوع!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار خفيفة متفرقة صباحا، ومن المتوقع ان تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، وتلامس ليلا ال 1100 متر

. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق قبرص، مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا حتى بعد ظهر الاحد، حيث ينحسر تدريجيا مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي تؤدي الى موجة من الصقيع والجليد على الطرق الجبلية والداخلية.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح احيانا وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية خصوصا في الشمال خلال فترة قبل الظهر مع تساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، وتلامس ال 1200 متر ليلا، على ان تخف حدة الامطار.



السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار خفيفة متفرقة صباحا، ومن المتوقع ان تشتد احيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، وتلامس ليلا ال 1100 متر.



الاحد: غائم مع امطار غزيرة احيانا صباحا خصوصا في الجنوب مع حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنشط الرياح وتشتد احيانا لتصل الى حدود 65 كم/س. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئيا مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة (وهو الابرد هذا العام)، بحيث تسيطر موجة من الصقيع والجليد على المرتفعات وفي الداخل اعتبارا من 800 متر مساء وحتى ظهر الاثنين، لذا يحذر من الانزلاقات.



الاثنين: صاف اجمالا مع بقاء درجات الحرارة متدنية (دون معدلاتها السنوية)، يتكون الجليد على المرتفعات وفي الداخل اعتبارا من ارتفاع 700 متر وما فوق مع تحذير من خطر الانزلاق.



- الحرارة على الساحل من 9 الى 16 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجة، في الداخل من 4 الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90 %

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,43

- ساعة غروب الشمس: 16,51