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أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022

14
JANUARY
2022
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البناء

خفايا

قالت مصادر نيابية إن معادلة طارق بيطار ورياض سلامة القائمة على توازن السعي للإقالة مقابل الحماية بين الرئاستين الأولى والثانية ستؤدي الى تفاقم الوضعين القضائي والمالي والمزيد من الشلل النيابي والحكومي ولن تفيد أحداً في الانتخابات خلافاً للأوهام.

كواليس

توقفت مصادر أمنية غربية أمام تكرار الأخطاء القاتلة في بيانات التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. وقالت إن مشكلة هذه الأخطاء إنها تأتي بصفتها ثمرة عمل استخباري دقيق ما يطعن بصدقية الأهداف التي يتم تحديدها للقصف وفق هذا النوع من المصادر الاستخبارية.

 

اللواء

همس

كُشف النقاب لدى جهات معنية عن دوريات يومية على الحدود الشرقية، لم تكن تحدث قبل ذلك.

غمز

حسم حزب بارز خياراته الإنتخابية مشدداً في اللقاءات الداخلية على أهمية إجراء هذا الاستحقاق..

لغز

تنظر جهات رئاسية إلى «يوم الغضب» الذي نفذه السائقون على أنه رسالة من مرجع إلى مرجع!

 

الجمهورية

التواصل مقطوع بين قيادتي حزب وتيار إلا أن التحالف الإنتخابي وارد ومرتبط بلقاء لتنقية العلاقة وفتح صفحة جديدة بين الطرفين.

تستعد شخصية ديبلوماسية غربية لاستئناف جولتها على المسؤولين للتحذير من أجواء الشحن المذهبي وتجاهل أسس استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بموقف لبناني جامع ما زال مفقوداً.

عادت العلاقة بين أحد المراجع وجهة سياسية فاعلة الى دائرة الشكوك والالتباسات على خلفية مواقف أخيرة.

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