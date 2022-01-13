رئاسة مجلس الوزراء توضح الخطأ خلال التحضير لإفتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الإستشفائي

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صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الاتي:

رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة، يهم مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء أن توضح انه وخلال التحضير لإفتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الإستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى احد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فإقتضى التوضيح والإعتذار.