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هكذا نعت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان "سمر الحاج"

13
JANUARY
2022
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نعت المستشارة الخاصة للرئيس السوري الدكتور بشار الاسد الدكتورة بثينة شعبان، الاعلامية سمر شلق الحاج، وقالت في رسالة الى عائلة الراحلة:

“ببالغ الاسى والالم تلقينا خبر وفاة المرحومة السيدة الفاضلة سمر الحاج، التي رهنت وقتها وفكرها وجهدها لنصرة سوريا ولبنان ضد كل الطامعين والمتواطئين.

لقد كان حضورها اللطيف والحازم في الوقت نفسه جزءا أساسيا من تاريخ الحرب على سوريا، فهي لم تهدأ ولم تلين ولم يساور الخوف قلبها الطيب حتى في اصعب اللحظات وأحلكها، بل كانت مؤمنة مجاهدة مستعدة لبذل كل ما تملكه في سبيل نصرة ما أمنت به من وحدة الحال والمصير بين الشعبين اللبناني والسوري، وخلال هذا كله كانت ودودة محبة حانية ومعطاءة مؤمنة بان الحياة موقف، واننا جميعا موقتون، وان العمل الصالح والذكر الحميد هما الخالدان.

رحم الله الاخت والصديقة والمجاهدة سمر الحاج وأسكنها فسيح جناته، وجزاها الله خيرا عن كل ما قدمته في دأبها لنصرة المظلومين.

أطال الله بعمركم وعمر عائلتكم وابنائكم والهمكم جميعا الصبر والسلوان”.

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