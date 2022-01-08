بوشكيان في العراق.. هذا الهدف من الزيارة

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وصل وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد ظهر اليوم الى العاصمة العراقية بغداد حيث سيجري محادثات مع مسؤولين وزاريين وحكوميين وفي القطاع الخاص، كما يفتتح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني الثاني الذي يقام الاثنين في فندق بابل.

ويرافقه المدير العام للوزارة داني جدعون والمستشار الإعلامي في الوزارة الزميل جوزيف المتني ووفد صناعي ومن رجال الأعمال.

فور وصوله، عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب والسفير العراقي في لبنان حيدر البراك وسفير الفاو في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن ورئيس ملتقى الأعمال اللبناني العراقي حسان جابر ورئيس شركة نوفلتي المنظّمة للمؤتمر بلال محي الدين.