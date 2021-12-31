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كيف سيكون الطقس بداية العام الجديد؟

31
DECEMBER
2021
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يؤثر طقس متقلب على لبنان بين الصحو واحتمال امطار، اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وتنخفض غداً السبت وتصبح باردة الاثنين.


طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة
٢- الجو : غائم اجمالا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية والخفيفة بنسبة ٢٥٪
٣- الرياح : جنوبية شرقية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

السبت: طقس متقلب مع احتمال ٤٠٪ تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والجو غائم اجمالا فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٠ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٢ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الاحد: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار رعدية بعد الظهر والمساء وثلوج على ١٨٠٠متر ثم ١٥٠٠متر فجر الاثنين والجو غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ٩ درجات وبقاعا بين ٢ و ١١ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تتحول ليلاً الى شمالية.

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