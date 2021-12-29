الجمهورية: 10 ساعات تغذية كهربائية... سورية: تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان ستنتهي غداً

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على صعيد ازمة الكهرباء، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان سيصل قريبا إلى تغذية كهربائية بمعدل 10 ساعات يومياً.

وفي سياق متصل، كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر عن أن أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان ستنتهي غداً، حيث تكون ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط قد أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة. وأضاف، في حديث صحافي، أن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية يعود لجهوزية الجهة المغذية (الأردن).

وبَيّنَ الضاهر أنّ خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كلم، بدءا من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي، وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمان) بمنطقة (الدير علي) جنوب دمشق على طول 144.5 كلم.

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وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجاً، وتخريب وسرقة نحو 195 كلم من الأمراس، وهو ما يعادل 410 أطنان. وأضاف: «كانت هناك حاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل».