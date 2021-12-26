التجمع الطبي الاجتماعي طالب بتجهيز مستشفيات ميدانية لعلاج مرضى كورونا

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طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية الدولية البرفسور رائف رضا في بيان، ب "ضروره تجهيز مستشفيات ميدانية لعلاج مرضى كورونا بعد زيادة الاصابات والوفيات وعدم اتخاذ قرار بالاقفال العام، وانعدام الوقاية، والفحوص المخبرية المغلوطة في بعض المختبرات بخصوصPCR، بخاصة أن بعضها ليس مؤهلا تشخيص اوميكرون الذي تفشى بسرعة".

واذ لفت الى "وصول حالات عبر المطار كانت تتطلب العزل الى حين صدور نتائج الفحوص المخبرية"، شدد على أن كل هذا حصل و"المستشفيات غير قادرة على استقبال المزيد من مرضى كورونا، إضافة الى غلاء الاستشفاء والطبابة".

وقال: "إن إنشاء وتجهيز مستشفيات ميدانية مجهزة لاستقبال مرضى كورونا هو أقصر الطرق لمنع حصول كارثة صحية، ولا مانع من أن تطلب وزارة الصحة مساعدة دولية لهذه المستشفيات قبل فوات الاوان، علما أن المناعة المجتمعية التي وصلنا اليها لا تتجاوز 40 في المئة".