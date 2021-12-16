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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 كانون الأول 2021

16
DECEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر مصرفية دولية إن مسارين متعاكسين يشهدهما العالم ستنتج منهما أحداث مالية كبرى تتجاوز انهيارات البورصة 2008 بكثير، وهما عجز الخزانة والتضخم في أميركا وتعاون روسي- صيني بالخروج من سوق الدولار يتخذ للمرة الأولى. وتوقعت أن تكون نهاية عام 2022 موعداً للانهيار الكبير.


خفايا

قال حقوقيون إن قرار ترحيل المعارضين البحرينيين سيفتح الباب لطلبات مشابهة، خصوصاً من سورية التي يتواجد مئات من معارضيها المطلوبين بجرائم الإرهاب في لبنان، وسيمنع دولياً من ترحيلهم. وقالوا كان يمكن للوزير بدل عجقة الاسترضاء أن يطلب تعهد المقيمين بعدم القيام بأي نشاط من دون ترخيص.

 

 


نداء الوطن: خفايا

توقع مصدر حكومي ان تبدأ الانفراجات في العلاقة مع المملكة العربية السعودية من خلال استقبال وزير الطاقة في قمة مستقبل المعادن، ثم من خلال استقبال وزير الشؤون الاجتماعية في قمة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثم من خلال استقبال وفود الهيئات الاقتصادية.

 

توقفت جهات مراقبة عند عدم توفر أي معلومات إضافية حول محاولة خطف وسام حماده شقيق النائب في "كتلة الوفاء للمقاومة" إيهاب حماده من أمام منزله في الهرمل قبل أسبوع وإطلاق النار عليه وإصابته في رجليه، ولم تتمّ الإفادة عن توقيف أي من الخاطفين أو من الذين أطلقوا النار من عائلة حماده على أحد منازل عائلة الحاج حسن، ولم يعرف إذا تمّ تنظيم محضر تحقيق رسمي في الحادث.

 

 


اللواء: أسرار

همس
يدور «همس وعتاب» بين حليفين على خلفية الإشتباك الحاصل عشية التحضير لإستحقاق حاسم، وكلاهما يخشى فوز الخصوم في دوائرهم، إذا حصل الإنفكاك!


غمز
يخشى خبراء من خطوات مالية، تزيد الطين بلة، كرفع الرسوم والغرامات، بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..


لغز
تقتصر لقاءات رئيس عربي، في هذه المرحلة، على الابتعاد عن الإعلام، لأسباب متعددة، خاصة بالنسبة للشخصيات التي يلتقيها بصورة مستمرة.

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