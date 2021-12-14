لـ "القادمين إلى لبنان"... بيان هام

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صدر عن مدير عام الطيران المدني بالتكليف رقم 2/51 تاريخ 6/12/2021 حول الاجراءات المتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان ابتداءً من 15/12/2021 التعميم التالي:

إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت (حول الإجراءات المتعلّقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداءً من 15/12/2021)

إستناداً إلى القرارات والتوصيات ذات الصلة،

يُطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت التقيّد بالتعليمات التالية:

على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة عبر الرابط التالي: https://PASS.MOPH.GOV.LB والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها، تمهيداً للحصول على تصريح مرور MOPH PASS (ملحق رقم 1).

على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR في إحدى المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها وذلك خلال 48 ساعة كحدّ أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول إلى لبنان، وأن يقوموا بتحميل نتيجة الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة والمشار إليها في البند 1 أعلاه، حيث سوف يتم إنشاء رمز QR Code لكل راكب قادم إلى لبنان ويتم إرساله له عبر رسالة نصّية مع رابط لتنزيله، وعند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت سوف يتم قراءة ال QR Code للتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول.

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل.

ابتداءً من 10كانون الثاني2022، تُعدّل آلية استيفاء فحص ال PCR في مطار رفيق الحريري الدولي ––بيروت لتصبح كالتالي:

على جميع الركاب القادمين إلى لبنان باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل أن يقوموا مسبقاً بدفع مبلغ 30 دولار أميركي بواسطة بطاقة ائتمان وذلك حصرياً عبر المنصة الإلكترونية أعلاه، ليتمكنوا من الحصول على تصريح MOPH PASS يخولهم أن يخضعوا لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.

على جميع الركاب القادمين الذين خضعوا لفحص ال PCR عند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أن يلزموا الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص الذي أجري في المطار، حيث سوف يتم إبلاغهم بنتيجته خلال 24 ساعة عبر رسالة نصّية وكذلك نسخة إلكترونية بالنتيجة.

في حال كانت نتيجة فحص ال PCR إيجابية يتوجب على الراكب الإتصال فوراً على الخط الساخن للكورونا في وزارة الصحة العامة على الرقم 1787، وذلك في حال لم يتم التواصل معه من قبل فريق الوزارة.

الاستثناءات:

يُعفى الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان والذين مرّ على تلقّيهم الجرعة الثانية من لقاح Covid – 19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid – 19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) فترة لا تقل عن أسبوعين، أو أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعون يوماً تسبق تاريخ سفرهم إلى لبنان، من إجراء فحص PCR في الدول القادمين منها ويخضعون لفحص PCR في مطار رفيق الحريري الدولي --بيروت، على أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور MOPH PASS (ملحق رقم 1).

يُعفى الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع، أي الذين غادروا خلال أحد أيام الأسبوع وعادوا في نفس اليوم خلال الأسبوع التالي، من إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها، ويخضعون لفحص PCR فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، على أن يقوموا بتحميل الشهادات والوثائق الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة، للحصول على تصريح مرور MOPH PASS (ملحق رقم 1).



يسمح لطواقم الطائرات القادمة والذين يدخلون إلى لبنان لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بعدم إجراء فحص PCR عند وصولهم إلى المطار، وعليهم إلتزام الحجر في أماكن إقامتهم طيلة فترة وجودهم في لبنان.

تلغى جميع التعاميم السابقة ذات الصلة، ويُطلب من جميع الشركات التقيّد بمضمون هذا التعميم والبدء بتطبيقه على الركاب الذين يصلون إلى مطار رفيق الحريري الدولي ابتداء" من 15/12/2021.