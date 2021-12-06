رياح محملة بطبقات من الغبار وامطار غزيرة اعتبارا من هذا اليوم

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها السنوية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتقارب الـ 60 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.

وجاءَ في النشرة:

الحال العامّة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم غد الثلاثاء، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة ، رياح قوية وأمطار غزيرة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ، التي تتخطى معدلاتها السنوية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتقارب ال 60 كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها السنوية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس تدريجيا الى غائم مع امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال75 كم/س، يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، وتلامس ال 1700 متر خلال الليل. كما يحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق في بعض المناطق.

الخميس: غائم جزئيًا مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المُرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتبار من بعد الظهر.