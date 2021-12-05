عناوين الصحف ليوم الأحد 5 كانون الأول 2021

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النهار: اختراق ماكرون- بن سلمان يقترن بالتزامات سيادية وإصلاحية... ميقاتي لـ"النهار": أكّدت العمل لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها

الديار: ماكرون ينجح في اعادة تطبيع العلاقات وفتح أبواب التواصل اللبناني – السعودي

عودة مرتقبة للسفراء ولجان مشتركة... والرياض تربط المساعدات بالاصلاحات

جلسات الحكومة تنتظر الحل المجلسي لأزمة البيطار : حلحلة من دون حسم

الأنباء الكويتية: فرنجية يرشّح الشاعر لـ «الإعلام» مكان الوزير المستقيل

ميقاتي ينفي «المقايضة» في استقالة قرداحي ومعطيات تؤكدها بين بري وباسيل



الشرق الأوسط: ميقاتي يطالب اللبنانيين بعدم الإساءة للدول الشقيقة أو التدخل في شؤونها

قرداحي يستقيل من الحكومة بعد أسابيع من الأزمة مع الخليج

الوطن السورية: ثلاث قذائف صاروخية استهدفت قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في «كونيكو» … الاحتلال التركي يوسع اعتداءاته شرق الفرات وفي «خفض التصعيد».. والجيش يرد