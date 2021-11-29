"بطّيخات" نيابيّة عدّة بين يدَي البستاني

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انتخب الدكتور فريد البستاني نائباً عن الشوف للمرة الأولى في العام ٢٠١٨. ركّز جزءاً كبيراً من نشاطه على الاهتمام بمنطقته من خلال سلسلة مشاريع أطلقها أو دعمها. إلا أنّه لم يغفل عن النشاط التشريعي ليصبح واحداً من مجموعة عابرة للكتل النيابيّة وهي الأكثر حضوراً وفاعليّة في المجلس النيابي.

واللافت اليوم أنّ البستاني يرأس عدداً من اللجان النيابيّة التي تتابع عدداً من المشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة كلّها بالشأن الاقتصادي الذي يحتلّ سلّم أولويّاته.

وهذه اللجان هي:

١- اللجنة الوطنية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، وقد أصبحت فعّالة وناشطة جدّاً منذ ترأسها البستاني.

٢- اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون المنافسة.

٣- اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون المنافسة المتعلق بإلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليًا.

٤- اللجنة المخصّصة لدرس اقتراح القانون المتعلّق بشركات التأمين واعادة التأمين.

بالإضافة الى ذلك، ساهم البستاني، منفرداً أو مع نوّاب من تكتل "لبنان القوي"، في طرح عددٍ من القوانين الحيويّة والمهمّة.

هي "بطّيخات" عدّة يحملها إذاً النائب البستاني، وهي تُضاف الى "البطّيخة" الأكبر، أي الشؤون المتعلّقة بالشوف والتي يخصّص لها وقتاً يوميّاً، بالإضافة الى تفرّغه لقضايا الناس في عطلة نهاية الأسبوع.