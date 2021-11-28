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قطاع المهن في التيار الوطني الحر يدين الدرك الذي وصلت اليه الأمور خلال انتخابات نقابة اطباء الاسنان

28
NOVEMBER
2021
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باستهجان شديد وبأقصى تعابير الإدانة يدين قطاع المهن في التيار الوطني الحر الدرك الذي وصلت اليه الأمور خلال انتخابات نقابة اطباء الاسنان.
لقد حذرنا بالامس من الجو السياسي المشحون بين مختلف الأطراف والأحزاب الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على التضامن النقابي ورفضنا أجواء التوتر والانقسامات بين زملاء المهنة واعلنا تغليب الخيارات النقابية على أي مصلحة أخرى.
واليوم للاسف رأينا من يصرون على ضرب عرض الحائط بابسط اعراف الديمقراطية ومقتضياتها يفرضون منطق القوة مقابل منطق الديمقراطية وحرية الخيار.

الانتخابات امتحان ديمقراطي يتخطى الربح والخسارة وقد رسب اليوم من سمح ليده بتكسير صناديق الاقتراع وهدر اصوات زملائه خوفا من خسارة كانت واضحة ومحتمة.
ندعو كافة الاطراف الى الالتزام باصول التعاطي الديمقراطي والاحتكام الى الوسائل القانونية عند الارتياب وننبذ أي خروج عن أحترام القوانين كما نطالب القضاء بوضع يده على الملف واعادة الحق لاصحابه.

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