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توضيح من المديرية العامة للنفط.. وهذا ما جاء فيه

25
NOVEMBER
2021
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يهم المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة أن توضح التالي:


• تلتزم وزارة الطاقة والمياه شهرياً بكمية الفيول التي تحددها مؤسسة النفط العراقية SOMO، وقد توصل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في زيارته الاخيرة إلى العراق لتثبيت كمية الفيول الشهرية لتصبح /75,000/ طن متري شهرياً وتوقيت وصول الشحنة، لنتمكن من التخطيط المسبق واطلاق المناقصات العمومية اللازمة على ضوئها تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان.

• عندما تُبلَّغ المديرية العامة للنفط الكميات المحددة من قبل مؤسسة SOMO، يتم الاعلان على موقع وزارة الطاقة والمياه الرسمي لمعرفة الشركات المهتمة بالاشتراك في المناقصة العمومية والحصول على موافقة SOMO المسبقة عليها. علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان تحدد حاجاتها من المحروقات شهريا (غاز أويل و/أو فيول أويل A و/أو فيول اويلB) وفقاً للضرورات التقنية والفنية في معامل انتاج الطاقة لديها، وانطلاقاً من الكميات المحددة من قبل مؤسسة SOMO ، حتى يتم مبادلتها وفقاً لعقد الفيول العراقي، هذه هي الاجراءات وبالتالي لا يمكن التدخل في تحديد كمية ونوع المحروقات بشكل يؤثر على الاسعار المقدمة من قبل العارضين.


• فيما يلي جدول يبين الكميات الشهرية المحددة من قبل SOMO (طن متري) تقابلها الكميات المعادلة بقيمتها التقريبية المحددة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان (طن متري) منذ بداية تنفيذ العقد العراقي:
الشهر/2021
الكميات المحددة من قبل SOMO (طن متري)
حاجات مؤسسة كهرباء لبنان (طن متري)

الشهر/2021

الكميات المحددة من قبل SOMO (طن متري)

حاجات مؤسسة كهرباء لبنان (طن متري)

زيت الوقود الثقيل

غاز أويل

فيول أويل A

فيول اويل B

أيلول

84,000

33,000

----

30,000

تشرين الأول

60,000

42,000

----

----

تشرين الثاني

60,000

26,000

----

16,250

كانون أول

75,000

28,000

----

24




• تطلق وزارة الطاقة والمياه المناقصات العمومية التي على أساسها يتم تلزيم العارض الذي يلتزم بدفتر الشروط وبعرض السعر الأدنى، وفقاً لمستند التوضيح رقم 116/ت/14 تاريخ 26/08/2021، المعلن عنه على موقع الوزارة الرسمي.

• فيما يلي جدول ملخص بنتيجة المناقصات العمومية منذ بدء تنفيذ العقد العراقي:

الشهر/2021

الشركة الفائزة

أيلول

شركة ENOC  الاماراتية، وهي شركة تابعة للحكومة الاماراتية ومدرجة في نفس الوقت على لائحة السوق المالي.

تشرين الأول

شركة ENOC  الاماراتية.

تشرين الثاني

شركة CORAL ENERGY PTE LTD وهي شركة عالمية.

كانون أول

شركة ENOC  الاماراتية.

أيلول/2021

 

اسعار الــــpremium  المعروضة

 

 

فيول اويل B

غاز أويل

No.

Company Name

Total Price $/MT

Premium

Total Price $/MT

Premium

1

ENOC

28.50

49.90

2

IPG

30.00

66.00

3

CORAL ENERGY

81.00

83.70

 

 

 

 

 

 

 

تشرين الأول/2021

 

اسعار الــــpremium  المعروضة

 

 

غاز أويل

No.

Company Name

Total Price $/MT

Premium

1

ENOC

81.5

2

CORAL ENERGY

87.00

 

 

 

 

 

 

تشرين الثاني/2021

 

اسعار  الــــ premium المعروضة

ملاحظات

 

 

فيول أويل B

غاز أويل

 

No.

Company Name

Total Price $/MT

Premium

Total Price $/MT

Premium

 

1

 

 

2

 

ENOC

70.25

لا عرض سعر

العرض الاول خلاف دفتر الشروط

       ENOC

78.25

97.5

العرض الثاني مطابق لدفتر الشروط

3

CORAL ENERGY

86.50

75.50

مطابق لدفتر الشروط

4

 

5

OQ

لا عرض سعر

73.76

العرض الاول خلاف دفتر الشروط

OQ

74.62

لا عرض سعر

العرض الثاني خلاف دفتر الشروط

6

IPG

86.00

78.63

مطابق لدفتر الشروط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانون الاول/2021

 

اسعار  الــــ premium المعروضة

 

 

فيول أويل B

غاز أويل

No.

Company Name

Total Price $/MT

Premium

Total Price $/MT

Premium

1

ENOC

99.98

57.98

2

OQ

87.60

88.06

3

CORAL ENERGY

81.50

94.17

 

 

 

 

 

 


• تتبع الوزارة نفس المنهجية ونفس العملية في كل مناقصة عمومية، وتكون النتائج في كل مرة، حسب العارض الذي التزم بدفتر الشروط وعرض السعر الادنى.
• وكتوضيح إضافي بالنسبة للمناقصة التي تعود لشهر تشرين الثاني من العام 2021،نوضح ما يلي:
- فازت بها شركة CORAL ENERGY PTE LTD كونها التزمت بدفتر الشروط وعرضت السعر الادنى.
- لم يتم تلزيم شركة ENOC الامارتية بالسعر /70.25/$/ الطن المتري لمادة الفيول اويل B كون السعر مشروط بتوريد مادة الفيول أويلB فقط دون توريد مادة الغاز اويل خلافاً لدفتر الشروط، وخلافاً لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان التي تحتاج للغاز أويل كون الفيول B يُستفاد منه فقط في المعامل ذات المحركات العكسية وسعتها الإنتاجية لا تتخطى الـ300MW. أما السعر المعروض في حال توريد الفيول اويل والغاز اويل معاً فهو /78.25/ $/ الطن المتري من الفيول اويل B و /97.5/ $/الطن المتري من الغاز أويل.

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