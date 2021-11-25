مناشدة "من قلبٍ محروق" للنائب فريد البستاني

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أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابيّة النائب الدكتور فريد البستاني أنّ "الحالة التي بلغها الوضع الاقتصادي في لبنان تستوجب إعلان حالة طوارئ على مختلف المستويات، وانعقاد طاولة حوار سياسيّة - اقتصاديّة تخرج بحلولٍ سريعة توقف الانهيار، وخصوصاً انهيار العملة اللبنانيّة الذي انعكس على مختلف القطاعات وتحديداً على أسعار المحروقات وحركة الإنتاج".

وقال البستاني: "أقول من موقع العارف بسوء الواقع الذي نحن فيه، وعلى الرغم من أنّني كنت حريصاً دوماً على التعبير عن التفاؤل بإمكانيّة النهوض من جديد، إنّ الوضع لم يعد يُحتمل، والطبقة السياسيّة مطالبة اليوم بالترفّع عن خلافاتها كلّها والنظر الى الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني الذي بات مهدّداً بأمنه الغذائي، وبصحّته وبفقدان أدنى مقوّمات العيش".

وختم البستاني: "هذه مناشدة صادرة من قلبٍ محروق. فلنضع خلافاتنا جانباً، ولنتحمّل جميعنا المسؤوليّة الوطنيّة والإنسانيّة، وإلا سنكون بعد أشهر في منافسة انتخابيّة على أرضٍ محروقة يشارك فيها ناخبون جائعون ويائسون".