كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم".

وجاء في النشرة:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلّب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط إعتباراً من اليوم وحتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث يستقر تدريجياً وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الاسبوع.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية إعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصاً في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع إرتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة النسبية، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع إرتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصاً جنوب البلاد، مع رياح ناشطة.