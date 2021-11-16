السفيرة الاميركية بعد لقاء فياض: تقدم اضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن

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التقت السفيرة الأميركية دوروثي شيا وزير الطاقة وليد فياض، وتحدثت إثر اللقاء عن تقدم كبير "في ما خص عقود الطاقة الاقليمية التي لطالما كانت الولايات المتحدة الأميركية حريصة على رؤيتها تمضي قدمًا".

وأكّدت "محاولة بلادها الحصول على المساعدات الإنسانية، أي مساعدات حقيقية يومية للشعب اللبناني الذي يعاني منذ وقت طويل من نقص في الطاقة ومن انقطاع الكهرباء."

وقالت: يسرنا ان نتمكن اليوم من احراز تقدم اضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر وحصول لبنان على الكهرباء من فائض الكهرباء على الشبكة الأردنية. وأضافت: سعداء بالتقدم الذي نحرزه وممتنون للعمل الشاق الذي قام به نظرائي.