عناوين الصحف ليوم السبت 13 تشرين الثاني 2021

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الأخبار

ـ الكويت - ليكس: الـ 3G السياديّون وفن التسوّل

ـ ميقاتي: المصارف غير قابلة للإصلاح

ـ الأمم المتحدة: السياسيّون بدّدوا موارد لبنان على المصارف

ـ فضيحة التعليم العالي: متى تُقفل الدكاكين الجامعية؟

البناء

ـ بلينكن يقدم جرعة دعم لميقاتي والحكومة… وانهيارات في جبهات الساحل اليمني

ـ تساكن مع جمود الملف القضائي والأزمة مع السعودية… وقرداحي: قضية كرامة

ـ حردان رئيساً لـ«القومي»: نسعى لتيار مدني… ونحتاج لكل طاقة حزبية… وسنبقى ضمانة الأمة

الجمهورية

ـ جرعة دعم أميركية لميقاتي

ـ الزراعة تتلقّى ضربة مزدوجة

ـ هوكشتاين: ما في الحقول الغميقة لا «تحميه» خطوط سطحية؟!

ـ إيران: لن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية أو أمننا

اللواء

ـ مخارج على «همّة المساعي».. وزيارة برّي إلى بكركي مؤشر لعودة جلسات الحكومة

ـ بلينكن يدعم خطة توفير الكهرباء.. وخبير أممي يحذر: لبنان على شفير الانهيار!

ـ بلينكن: قطر تتولى رعاية المصالح الأميركية في أفغانستان

ـ موسكو وباريس لتحديث هيكل الأمن في أوروبا

الديار

ـ البلد على كف عفريت في ظلّ إعادة ترسيم للعلاقات الديبلوماسية الإقليمية

ـ الضغوطات على لبنان الى إرتفاع... والهدف ترسيم الحدود الجنوبية

ـ فوضى أسعار والفقر إلى 80% في نهاية العام مع غياب كلّي للحكومة

نداء الوطن

ـ قرداحي "يعرج أمام مكرسحين": أريد ضمانات

ـ معاينة أممية لـ"جهنّم": السلطة منفصمة عن الواقع!