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افتتاح مهرجان الزيتون في بلدة يحمر الجنوبية برعاية وزير الزراعة

4
NOVEMBER
2021
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افتتح مهرجان الزيتون برعاية وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ممثلا بالمديرة العامة للتعاونيات كلوريا ابي زيد. وأقيم للمناسبة احتفال أقامته الجمعية التعاونية الزراعية في يحمر، بالتعاون مع البلدية وجهاد البناء والمديرية العامة للتعاونيات ووزارة الزراعة، قرب معصرة الزيتون في البلدة، حيث أعلنت بلدة يحمر بلدة زراعية نموذجية.

حضر الاحتفال الى أبي زيد: محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، رئيسة دائرة التعاونيات في محافظة النبطية هدى عباس، رئيس بلدية يحمر حسين بركات وعضوا البلدية ناصر عليق وواصف علي جابر، مسؤول قطاع الشقيف في "حزب الله" الدكتور صفا صفا، المدير العام ل"جهاد البناء" في الجنوب المهندس قاسم حسن ، مختار يحمر رفيق زهور وعدد من مزارعي البدة وفاعلياتها .
عليق
والقى رئيس الجمعية التعاونية الزراعية في يحمر وجوارها المربي علي سليمان عليق كلمة رحب فيها بالحضور لافتا الى " ان بلدة يحمر بلدة زراعية نموذجية، وهي تستحق هذا التصنيف رغم انها تفتقد للمياه سيما وان نهر الليطاني يحوطها من 3 جهات"، مطالبا ب"إعادة المياه ليحمر وهي العطشى وتستغيث كل المعنيين لنعمل على تطوير الزراعة في البلدة التي تمتاز يزيتونها الذي يغطي معظم الأراضي"

أبي زيد
وتحدثت أبي زيد، وقالت:"شرفني معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن تمثيله في افتتاح مهرجان الزيتون وهو كان يحب أن يشارك شخصيا في المهرجان لكن طرأ عليه زيارة عمل الى خارج لبنان، وهو حملني تحياته للجميع وتهنئته على الجهود التي بذلتموها والامل الذي تحملونه في وطننا رغم كل الازمات المتتالية التي تعترض مشاريعنا واحلامنا".

أضافت :"ان نشاط المهرجان اليوم يتمحور حول ثمار شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون وهي مصدر عيش للكثيرين في محافظة النبطية، والحفاظ على شجر الزيتون والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته هو من أولويات وزارة الزراعة والذي يتعزز ويتحقق من خلال العمل
التعاوني".

ورأت انه "من دون تعاون لا نستطيع ان نتخطى الصعوبات ولا مواجهة الازمات التي تزداد يوما بعد يوم ولا نتمكن من تعزيز القطاع الزراعي الذي هو خشبة الخلاص للاقتصاد اللبناني والذي له دور كبير على صعيد تحقيق الامن الغذائي"، وقالت:" ان خارطة الطريق الموضوعة من قبلكم تعبر عن حبكم وتمسككم بالأرض وبتأسيس لمشاريع زراعية منتجة ومستدامة سوف يكون لها دور كبير على صعيد تحقيق التنمية المحلية".

أضافت: "العمل على اعلان بلدة يحمر الشقيف بلدة زراعية نموذجية في حال تحقق سوف يكون نموذجا يحتذى من بلدات وقرى لبنانية كثيرة لديها كافة المقومات. وهذا الهدف سوف يتحقق من خلال حماسكم ورغبتكم بتحقيقه . ففي لبنان هناك أشياء تفرقنا لكن هناك أشياء تجمعنا ويجب ان نركز على ما يجمعنا وعلى تضافر الجهود والتعاون للصمود والنهوض بلبنان. ونتمنى الخير والازدهار لوطننا رغم كل الصعاب والتحديات".

ثم تعرفت أبي زيد على عمل معصرة الزيتون واستمعت الى شرح من مديرها محمد قرة علي ومن عضو البلدية ناصر عليق وتذوقت والحضور المأكولات البلدية من انتاج يحمر لا سيما الخبز المرقوق ومناقيش الصاج وزيت الزيتون من اعداد كل من اكمال قرة علي واكمال سعيد.

وتولى رئيس التعاونية علي عليق الشرح عنالمساحات المغطاة في يحمر بالزيتون.
كما شرح خبير زراعي كيفية زيادة انتاج الزيت من خلال العناية بشجرة الزيتون.

وختاما، أولمت الجمعية والبلدية على شرف أبي زيد والحضور في قلعة الشقيف.

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