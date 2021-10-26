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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

26
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 الأخبار: حلفاء إسرائيل يحكمون السودان

تحقيقات مخابرات الجيش: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة
العمال رهائن تحالف رأس المال ــــ السلطة: لا تصحيح للأجور بل «مكرمة» مؤقّتة

 

 

 

الديار: استدعاء جعجع الى «اليرزة» بعد اعترافات «قواتيين» والراعي مستاء ولن يسكت!
البيطار يجتمع بمجلس القضاء الاعلى : تسريع ولا تغيير في مسار التحقيقات
اسرائيل مستنفرة بعد تهديدات نصرالله وواشنطن «تفرمل» الاندفاعة نحو دمشق ؟

 

 


البناء: سورية تعلن جاهزية خط الغاز… وميقاتي يحصل على وعد الكاظمي بمضاعفة الكمية / بيطار باق بانتظار القرار الاتهامي… والحكومة تنتظر… والمجلس يدرس ملفي التحقيق والانتخابات / استدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاجآت… وأمل وحزب الله: لا لازدواجية المعايير /

 

 

 

نداء الوطن: البيطار مصرّ على "ملاحقاته": مذكّرات توقيف لكل مَن يتخلّف
استدعاء جعجع: أسئلة قوّاتية و"ارتياب مشروع"

 

 

 

اللواء: جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. ومجلس القضاء يستعجل البيطار لإنهاء المأزق
ميقاتي يطلب استئناف نقل الفيول العراقي.. وصوان محققاً عسكرياً في أحداث الطيونة

 

 

 

الجمهورية: التحقيقات جمر تحت الرماد السياسي

 

 

 


النهار: استدعاء جعجع الى اليرزة: وصاية الترهيب

 

 

 

l'orient le jour: Geagea convoqué par la justice : le bras de fer politique se corse
Fadi Akiki lance des poursuites contre 68 personnes soupçonnées d’être impliquées dans les affrontements du 14 octobre.

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